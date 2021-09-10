В Минздраве ДНР объяснили, почему «скорая помощь» несвоевременно приезжает к пациентам, которые не больны коронавирусом

В ДНР не хватает бригад скорой помощи на все вызовы. Фото: МЗ ДНР

Увеличение числа пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями затрудняет своевременное обслуживание бригадами скорой помощи по иным вызовам. Об этом сегодня заявили в Минздраве ДНР.

- Время обслуживания данной категории пациентов в среднем занимает от 2 до 4 часов. Это затрудняет своевременный выезд по иным вызовам ввиду ограниченного количества бригад скорой помощи, - отметили в ведомстве.

Минздрав рекомендовал вызывать скорую помощь при потере сознания, расстройстве дыхания, асфиксии, резком подъеме давления, боли в сердце, острых болях в животе, судорогах, кровавой рвоте, обильных кровотечениях, травмах, отравлениях, психических расстройствах, поражении электротоком, солнечном ударе, температуре свыше 40 градусов у детей и родах.

И наоборот - скорая помощь выезжать не должна, если человек в состоянии самостоятельно обратиться в больницу, у него повышенная температура тела (без угрозы жизни) в часы работы поликлиник, при выполнении назначений участкового врача (инъекций, капельниц, перевязок и прочее), оказания стоматологической помощи, с целью удаления клещей, снятия абстинентного синдрома, выдачи больничных листов и медицинских справок.

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