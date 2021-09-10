Коронавирус в ДНР, последние новости на 10 сентября 2021 года: За сутки 343 жителя были выписаны после выздоровления от COVID-19

В ДНР продолжается иммунизация населения от коронавируса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 418 жителей. 12 человек умерли от опасной инфекции. За это время 343 жителя были выписаны после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 1002 исследования, из них выявлен 381 случай заболевания (38 %) и у 37 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 59392. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 7560 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 47466. Летальных случаев – 4366.

За сутки выявлено 205 случаев пневмонии, на 69 случаев больше, чем за предыдущий день. 140 человек госпитализированы. Всего на лечении 2703 пациента с пневмониями, из них 929 на кислородной поддержке (+67 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлены 2252 пациента, ранее переболевших COVID-19.

Тем временем, в ДНР продолжается иммунизация населения от коронавируса. Жителям делают прививки вакциной «Спутник Лайт». Прививаться препаратом могут и дончане старше 60 лет.

В ДНР организована работа 52 стационарных и 2 передвижных пункта вакцинации, что позволило сделать кампанию по иммунизации максимально доступной для всех граждан Республики. Перечень пунктов вакцинации размещен на сайте Министерства здравоохранения.

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