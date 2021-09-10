Глава ДНР потребовал от ведомств ДНР мобилизации сил и средств

Денис Пушилин держит на личном контроле проводимые руководителями министерств и ведомств тренировки. Фото: АГ ДНР

Ведомства и службы ДНР должны быть готовы к любой ситуации в связи с нарастающей агрессией со стороны Украины. Об этом заявил Глава Республики Денис Пушилин.

- Украина продолжает игнорировать мирный процесс урегулирования конфликта. Усилились огневые провокации вдоль всей линии боевого соприкосновения, - отметил Пушилин. - Это требует от нас мобилизации всех сил, служб и ведомств для помощи мирному населению и ликвидации последствий обстрелов со стороны Украины.

Напомним, с начала сентября в ДНР проводятся проверки органов управления и сил гражданской обороны к действиям по ликвидации последствий чрезвычайных и техногенных ситуаций.

- Проверки направлены на поддержание постоянной готовности сил и средств, - добавил руководитель государства. - Профильные специалисты должны быть готовы к любой ситуации, а их руководители и командование несут всю полноту ответственности за успешное исполнение их служебного долга.

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