В результате обстрела ВСУ повреждена крупная подстанция в Горловке

Ремонтные бригады пока не могут начать работу. Фото: МинУЭ ДНР

Сегодня, 10 сентября, около 04:00 под прицельный огонь ВСУ попала подстанция 110 кВ «Доломит» в Горловке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства угля и энергетики ДНР.

- Серьезно поврежден крупный энергетический объект, который питает целый район города – пробиты радиаторы силового трансформатора № 2, осколками посечена подвесная изоляция трансформатора № 1. Оборудование 110 кВ не работает, - говорится в сообщении.

По счастливой случайности снаряды украинских силовиков не зацепили оборудование 6 кВ. Как раз по этому резервному направлению и продолжается энергоснабжение горловского поселка Доломитный.

Для устранения повреждений аварийно-ремонтным бригадам необходимо получить согласование режима «тишины» на данном участке линии соприкосновения от украинской стороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обстрелами ВСУ частично обесточена еще одна шахта в Донецке

Один из вентиляторов главного проветривания отключился на шахте имени Челюскинцев (подробнее)