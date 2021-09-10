Танковые экипажи ДНР демонстрируют слаженность действий

Танкисты продолжают совершенствовать свои умения и навыки в действиях при вооружении. Фото: НМ ДНР

В ДНР с целью проверки уровня подготовки к итоговой проверке за 2021 учебный год с экипажами танков проведены контрольные занятия на полигонах Республики. Танкисты продолжают совершенствовать свои умения и навыки в действиях при вооружении. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР

Участник занятий, военнослужащий НМ ДНР с позывным «Пуля» рассказал о том, почему проверка слаженности экипажей так важна.

- Украинская армия показательно игнорирует договоренности о прекращении огня, и ведет обстрел мирных районов городов и поселков Республики, - говорит «Пуля». - В такой напряженной обстановке, когда в любой момент противник может развернуть полномасштабные боевые действия, особенно важно, чтобы все военнослужащие НМ ДНР могли дать отпор врагу и защитить свободу Республики и жизни мирных граждан. Ведь защита их жизней является первоочередной задачей для всех нас.

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