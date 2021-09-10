Сегодня в ЛНР завершат прием заявлений на выездное голосование на выборах в Госдуму России

С 17 по 19 сентября поездки на голосование будут бесплатными. Фото: ЦИК РФ

Сегодня, 10 сентября, в 19:00 инфоцентры ЛНР завершат прием заявлений от получивших гражданство России жителей Республики на выездное голосование в Ростовской области на выборах в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения «Мир Луганщине».

- Все жители Республики с российским гражданством, кто желает реализовать свое конституционное право и проголосовать на выборах в Госдуму РФ, должны в течение дня подойти в ближайший инфоцентр и подать заявление, - говорится в сообщении.

Для подачи заявления требуется только паспорт Российской Федерации. Дату, время и место отправки консультант инфоцентра сообщит человеку дополнительно по телефону.

С 17 по 19 сентября выезды будут организованы бесплатно двумя способами. Автобусом непосредственно до избирательного участка на территории Ростовской области и двумя автобусами с пересадкой на пункте пропуска.

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