С 17 по 19 сентября приоритет при переходе границы ЛНР будет у тех, кто едет голосовать на выборах в Госдуму России

На границе с Россией «зеленый свет» будет для тех, кто едет голосовать. Фото ГТК ЛНР

Жители ЛНР, которые с 17 по 19 сентября поедут в Россию для голосования на выборах в Государственную Думу, получат приоритет при прохождении пограничного и таможенного контроля. Об этом говорится в совместном сообщении МГБ и Государственного таможенного комитета ЛНР.

- Жители Республики, имеющие российское гражданство и следующие на территорию России для реализации своего избирательного права, будут иметь приоритет при прохождении пограничного и таможенного контроля, - говорится в сообщении.

Чтобы избежать увеличения нагрузки на пункты пропуска и время их прохождения, ведомства порекомендовали жителям ЛНР без российского гражданства воздержаться от пересечения государственной границы ЛНР с Российской Федерацией без крайней необходимости.

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