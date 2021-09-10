Украинские силовики обстреляли из гранатометов поселки Калиново и Фрунзе на территории ЛНР

Огонь по поселкам велся из автоматического гранатомета АГС-17. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Украинские силовики три раза за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелу подверглись районы поселков городского типа Калиново и Фрунзе. Огонь велся из автоматического гранатомета АГС-17 и противотанковых гранатометов СПГ-9.

Информации о пострадавших мирных жителях и разрушениях жилья не поступало.

Напомним, что накануне, 8 сентября, ВСУ шесть раз открывало огонь по территории ЛНР. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Сокольники, Смелое. Причем огонь велся не только из автоматических гранатометов АГС-17 и противотанковых гранатометов СПГ-9. Для обстрела поселка Смелое противник использовал 122-мм артиллерию.

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