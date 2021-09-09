Съемки под обстрелами: У памятника «Комбат» сняли клип «Донбасс за нами» ансамбля «Новороссия»

Съемки проходили под звуки разрыва снарядов ВСУ. Фото: архив Романа Разума

Военный ансамбль «Новороссия» готовится выпустить новый музыкальный клип на песню «Донбасс за нами». Некоторые фрагменты видео были сделаны вблизи линии соприкосновения у памятника «Комбат». В съемках участвовали больше тысячи человек.

— Общественная организация «Боевое братство» привезла к памятнику самую длинную в мире георгиевскую ленту длиной 300 метров и растянула ее по кругу, и большое красное знамя мы установили прямо под памятником. Таких масштабных клипов не снимают, я вам скажу, во всей России, — заинтриговал поклонников руководитель ансамбля Роман Разум.

Также он отметил, что во время съемок клипа на линии соприкосновения были слышны разрывы снарядов тяжелой артиллерии ВСУ. Разум пояснил это тем, что местность у памятника хорошо просматривается со стороны киевских силовиков.

— Била тяжелая артиллерия ВСУ неподалеку, но нас это не пугает, потому что с нами Бог, Донбасс за нами, — сказал Разум.

Съемки клипа приурочены к 78-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

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