Флюсо-доломитный комбинат в Докучаевске попал под обстрел ВСУ

Информация о пострадавших в районе комбината не поступала
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Боевики вооруженных формирований Украины вечером 9 сентября открыли огонь по Докучаевскому флюсо-доломитному комбинату. Снаряды противника разорвались на территории предприятия. Об этом говорится в оперативном сообщении Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
— В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины повреждения получил Докучаевский флюсо-доломитный комбинат - снаряды разорвались на территории предприятия, в результате чего были повреждены фасад здания и остекление 15 окон, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, жертв среди мирного населения и прочих разрушений гражданской инфраструктуры в указанном районе нет. Более подробная информация о произошедшем уточняется Представительством Республики в Совместном центре.
Напомним, что ранее под обстрел украинских силовиков оказались окраины Донецка. Противник нарушил электроснабжение в некоторых населенных пунктах. Из-за чего в двух шахтах вышли из строя вентиляторы проветривания. Персонал предприятий пришлось эвакуировать.
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