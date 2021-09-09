На 10 сентября в Донецке прогнозируют солнечную и безоблачную погоду

В середине дня будет солнечно и тепло в Донецке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ясная и безоблачная погода будет наблюдаться на протяжении всего дня 10 сентября в Донецке. Осадков соответственно не предвидится.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от +19 до +26 градусов днем. К вечеру столбик термометра опустится до +18 градусов. Ветра практически не будет. Скорость воздушных потоков составит 1 – 5 метров в секунду. Дуть будут в восточном направлении. Атмосферное давление – 744 миллиметров ртутного столба.

Народный прогноз погоды. 10 сентября почитается память преподобного Саввы Крыпецкого. Наши предки славили урожай и начинались веселые осенние ярмарки. Люди не зря спешили справиться с полевыми работами. Поскольку с этого времени нередко начинались осенние проливные дожди. Так если в этот день был слышен гром, то он предвещал теплую осень.

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