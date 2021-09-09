В Донецке перезахоронили останки погибшего красноармейца

Останки солдата перезахоронили на "Донецком море". Фото: официальный сайт ДНР

9 сентября на кладбище «Донецкое море» состоялась церемония перезахоронения останков солдата Красной армии Николая Чаруна, погибшего в боях под Смоленском во время Великой Отечественной войны.

В апреле этого года донецкие поисковики участвовали в «Вахте памяти» в Смоленской области, а именно на месте ожесточенных боев 30-й армии Западного фронта. Во ходе полевой экспедиции они обнаружили неучтенное захоронение 13-ти бойцов Красной Армии. Среди них был уроженец Донбасса.

— Среди личных вещей одного из погибших найден смертный медальон. После проведения соответствующей экспертизы установлена личность военнослужащего – Чарун Николай Моисеевич, 1921 года рождения, уроженец станции Рутченково Сталинской области, — отметил командир республиканского поискового объединения «Донбасс» Александр Мальцев.

Вещи солдата были переданы его внучатой племяннице. Кроме того, она получила медаль «Шагнувшие в бессмертие». Она была учреждена специально в память о подвигах погибших на войне, но не успевших получить свои заслуженные награда.

— Сегодня очень волнительный и очень ответственный день. Спустя 80 лет стрелок 3-го батальона 297-го стрелкового полка 251-ой дивизии НКВД Николай Чарун вернулся домой. И как символично, что это происходит в праздничные дни, посвященные 78-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, — заключил Мальцев.

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