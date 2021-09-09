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Общество9 сентября 2021 19:48

Подъемники в шахтах ДНР проверят из-за аварии в ЛНР

Комитет горного и технического надзора уже начал проверку безопасности на предприятиях
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Особое внимание специалисты госкомитета уделят техническому состоянию шахтных клеток

Особое внимание специалисты госкомитета уделят техническому состоянию шахтных клеток

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Государственный комитет горного и технического надзора ДНР начал проверку на шахтах Республики из-за происшествия с обрывом каната шахтной клетки на предприятии в ЛНР. Об этом сообщили Донецкому агентству новостей в пресс-службе госкомитета.

— С 7 по 15 сентября в ходе выполнения плановых мероприятий постоянного государственного надзора в ДНР пройдет проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда при перевозке людей по горным выработкам, — отметили в пресс-службе.

Особое внимание специалисты уделят техническому состоянию средств для перевозок людей. В том числе правильность выбора канатов, соблюдение сроков их использования, наличие шахтных парашютов – устройства, предназначенные для автоматической задержки и плавной остановки подъемников при обрыве или уменьшении натяжения каната.

Напомним, 6 сентября на шахте «Красный партизан» оборвался канат шахтной клетки. В результате чего 9 горняков погибли, а еще 19 получили травмы разной степени тяжести. В Генеральной прокуратуре ЛНР возбудили уголовное дело и задержали ряд должностных лиц, которые подозреваются в причастности к аварии на предприятии.

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