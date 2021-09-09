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Происшествия9 сентября 2021 15:49

В ЛНР задержали подозреваемых в причастности к аварии на шахте «Красный партизан»

Ими оказались должностные лица предприятия
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Правоохранители задержали ряд должностных лиц шахты "Красный партизан"

Правоохранители задержали ряд должностных лиц шахты "Красный партизан"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители задержали должностных шахты «Красный партизан» по подозрению в причастности к аварии на предприятии. Об этом на брифинге в Луганске сообщила официальный представитель Генеральной прокуратуры ЛНР Инна Семенова.

— В настоящее время, в рамках предварительного следствия, по подозрению в совершении преступления задержан ряд должностных лиц шахты «Красный партизан», — проинформировала Семенова, добавив, что «предварительное следствие по уголовному делу продолжается».

Напомним, что 6 сентября на шахте «Красный партизан» произошло ЧП. Во время спуска смены рабочих в шахту произошел обрыв каната шахтной клетки. В результате чего были смертельно травмированы 9 работников и получили травмы различной степени тяжести еще 20 человек.

В Генеральной прокуратуре ЛНР возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

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