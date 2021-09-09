На восстановление шахты Засядько понадобится не менее суток

24 работника спустились в шахту для откачки воды. Фото: архивное фото общественного движения "Молодая Республика"

Утром 9 сентября ВСУ во второй раз открыли огонь по донецкой шахте имени Засядько. Из-за чего быстро восстановить работу предприятия не получится. Об этом сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.

— Быстрое восстановление угледобывающего предприятия не входит в планы киевских силовиков, уже под утро 9 сентября на шахте имени Засядько зафиксировали еще четыре прилета снарядов, причем били ВФУ по тем же самым точкам, что и накануне вечером, — говорится в сообщении.

Сотрудники шахты уже оценили последствия обстрелов. Огнем противника были перебиты все четыре кабеля ввода напряжения и повреждена опора линии электропередачи. В результате чего была полностью обесточена промышленная площадка предприятия возле Ясиноватой, остановились два вентилятора главного проветривания и насосы водоотлива шахты. Кроме того, в двух местах произошло возгорание газопровода.

На данный момент промплощадка остается обесточенной. В другом крыле шахтного поля наладили нормальное электроснабжение. 24 горняка спустились в выработки для откачки воды, проветривания и поддержания жизнеобеспечения предприятия. Для устранения всех последствий обстрела необходимо не менее суток.

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