Число случаев заражения COVID-19 в ЛНР перевалило за 10 тысяч

Лечение от COVID-19 в ЛНР получают 1 248 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Медики ЛНР доложили об обстановке по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Число случаев заражения с начала пандемии перевалило за 10 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

— Всего по состоянию на 9.00 9 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 10 023, — говорится в сообщении.

При это прирост больных коронавирусом за сутки составил 133 пациента. Всего на лечении находятся 1 248 человек. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста в общей сложности 7 783 жителей ЛНР. Зарегистрировано 992 случая смерти пациентов, у которых диагностирован коронавирус.

Напомним, что в ЛНР все еще действует режим повышенной готовности. Власти страны приняли ряд мер для недопущения распространения коронавирусной инфекции. В том числе они коснулись режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

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