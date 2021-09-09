Больше 100 боеприпасов ВСУ выпустили по ДНР за сутки

Шесть населенных пунктов ДНР были обстреляны ВСУ за прошедшие сутки. Фото: пресс-центр штаба ООС

За прошедшие сутки боевики вооруженных формирований Украины в Донбассе семь раз нарушили «режим тишины» на линии соприкосновения с ДНР. По населенным пунктам Республики было выпущено больше 100 боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 106 единиц, — говорится в сообщении. — В зоне обстрела оказались следующие населенные пункты: Минеральное, Веселое, Донецк, Новоласпа, Ленинское, Безыменное.

В результате обстрелов есть пострадавшие и разрушения. Вечером 8 сентября в столице ДНР были ранены женщина и мужчина. Их госпитализировали в травматический центр. Также повреждения получили два дома, газопровод, автомобиль и инфраструктура шахты имени Засядько.

Уточняется, что Представительства ДНР в Совместном центре предприняло попытку оперативно установить режим тишины, задействовав для этого координационный механизм. Однако все запросы были проигнорированы украинской стороной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обстрелом ВСУ обесточен поселок на западе Донецка

Без электричества остались дома на 15 улицах поселка (подробнее)