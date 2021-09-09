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Политика9 сентября 2021 11:45

Больше 100 боеприпасов ВСУ выпустили по ДНР за сутки

В результате обстрелов есть пострадавшие и разрушения инфраструктуры
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Шесть населенных пунктов ДНР были обстреляны ВСУ за прошедшие сутки. Фото: пресс-центр штаба ООС

Шесть населенных пунктов ДНР были обстреляны ВСУ за прошедшие сутки. Фото: пресс-центр штаба ООС

За прошедшие сутки боевики вооруженных формирований Украины в Донбассе семь раз нарушили «режим тишины» на линии соприкосновения с ДНР. По населенным пунктам Республики было выпущено больше 100 боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 106 единиц, — говорится в сообщении. — В зоне обстрела оказались следующие населенные пункты: Минеральное, Веселое, Донецк, Новоласпа, Ленинское, Безыменное.

В результате обстрелов есть пострадавшие и разрушения. Вечером 8 сентября в столице ДНР были ранены женщина и мужчина. Их госпитализировали в травматический центр. Также повреждения получили два дома, газопровод, автомобиль и инфраструктура шахты имени Засядько.

Уточняется, что Представительства ДНР в Совместном центре предприняло попытку оперативно установить режим тишины, задействовав для этого координационный механизм. Однако все запросы были проигнорированы украинской стороной.

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