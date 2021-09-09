Обстрелом ВСУ обесточен поселок на западе Донецка

Без электричества остались 15 улиц Старомихайловки Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Утро на западе Донецка началось с минометного обстрела со стороны боевиков вооруженных формирований Украины. Под обстрел попал крупный поселок в пригороде столицы Старомихайловка. Об этом сообщили в оперативной сводке Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— Сегодня в 6.58 ВФУ открыли огонь с применением минометов 120 мм. В результате обстрела обесточены 15 улиц в поселке Старомихайловка, — говорится в сообщении.

Кроме Старомихайловки утро под звуки разрывов мин началось также в районе западного донецкого поселка шахты «Трудовская» и села Васильевка, что расположено в окрестностях Ясиноватой.

По предварительным данным пострадавших среди гражданского населения и других разрушений инфраструктуры удалось избежать. Подробности произошедшего уточняются сотрудниками Представительства в Совместном центре (СЦКК).

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