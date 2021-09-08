Двое мирных жителей ранены при обстреле Донецка

Пострадавших госпитализировали в Республиканский травматологический центр Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела украинских войск были ранены двое мирных жителей Донецкой Народной Республики. Сегодня вечером противник открыл огонь по столице. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под минометным огнем со стороны ВСУ оказался Киевский район города Донецка. В результате обстрела получили ранения двое мирных жителей, - доложили наблюдатели.

Уточняется, что пострадали женщина 1971 года рождения, у которой медики констатировали осколочные ранения левого плеча и таза, а также мужчина 1981 года рождения - у него закрытая черепно-мозговая травма и раны мягких тканей головы, осколочное ранение левого бедра и травматический шок.

- Пострадавших госпитализировали в Республиканский травматологический центр, - доложили в СЦКК.

Там также добавили, что обстрел начался в 19.10. Противник вел огонь из 120-миллиметровых минометов со стороны подконтрольного Киеву села Опытное. Кроме того, наблюдатели сообщают о повреждениях в населенном пункте - задет жилой дом по улице Стратонавтов, 62. Все подробности уточняются.

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