Погода в Донецке: 9 сентября будет ясный и безоблачный день, без осадков

В четверг в столице Донецкой Народной Республики установится безветренная погода Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В четверг в столице Донецкой Народной Республики установится ясная и безветренная погода. Осадков не предвидится, говорят синоптики.

Утром температурный фон составит +6…+16 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до +21…+22 градусов по Цельсию.

Ветер восточный, со скоростью воздушных масс до 1-2 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754-752 миллиметра ртутного столба.

9 сентября в народе почитают память преподобного Пимена Великого. Предки обычно определяли погоду осени и предстоящей зимы по рябине: если она уродила хорошо - то это к дождям осенью и морозам зимой. Давно известно, что рябина является очень ценным, питательным и лекарственным растением, поэтому с давних времен ее любили использовать для лечения простуды. А еще ее плоды испокон веков применяют в кулинарии и косметологии.

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