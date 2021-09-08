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Общество8 сентября 2021 18:43

В Донбассе выразили соболезнования в связи с кончиной главы МЧС России Евгения Зиничева

Руководитель ведомства погиб, спасая жизнь человека
Ирина ДМИТРИЕВА
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Евгению Зиничеву было 55 лет. Фото: пресс-служба ТАСС

Евгению Зиничеву было 55 лет. Фото: пресс-служба ТАСС

В Донецкой и Луганской Народных Республиках выразили соболезнования в связи с безвременной кончиной главы МЧС России Евгения Зиничева. Об этом сообщили пресс-службы республиканских спасательных ведомств.

- Евгений Николаевич был профессионалом самого высокого уровня и погиб он, как настоящий спасатель - при исполнении служебного долга, - отметили в МЧС ДНР.

В спасательном ведомстве ЛНР также подчеркнули, что Зиничев погиб, находясь при исполнении служебных обязанностей.

- Спасая жизнь человека, попавшего в беду, ушел в вечность настоящий профессионал, бесконечно преданный своему делу, доблестный офицер, талантливый руководитель, прекрасный мужественный человек, который оставил после себя добрые дела и свет недолгой, но достойно прожитой жизни, - говорится в сообщении луганской службы.

Уточняется, что глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера, уроженца Луганщины Александра Мельника. Тот находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС. В экстренных службах сообщили, что режиссер тоже погиб.

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