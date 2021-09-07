В ЛНР объявили 8 сентября днем траура

Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ, согласно которому 8 сентября объявляется в ЛНР днем траура по погибшим горнякам на шахте «Красный партизан».

- Выражая скорбь по гражданам Луганской Народной Республики, погибшим в результате аварии, произошедшей 6 сентября на шахте «Красный партизан» <…>, постановляю: объявить 8 сентября 2021 года днем траура в Луганской Народной Республике, - говорится в тексте документа.

Согласно указу, в Республике будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Напомним, вечером 6 сентября на шахте «Красный партизан» произошла авария. В результате ЧП девять человек погибли, 19 травмированы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Клеть не доехала до поверхности 200 метров»: В ЛНР на шахте «Красный партизан» погибли горняки из-за обрыва троса

Количество пострадавших людей уточняется (подробнее)