Коронавирусом в ДНР заболели еще почти 300 человек

По результатам экспресс-тестов медики выявляют пациентов, переболевших Covid-19 раньше Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Донецкой Народной Республике число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло на 292. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- За 7 сентября провели 794 новых лабораторных исследования. Выявили 221 случай заболевания, и еще у 71 человека диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали медики.

В Минздраве также уточнили, что за сутки пошли на поправку и выписались из больниц 493 пациента, умерли от болезни 95 жителей. За медицинской помощью обратились 214 больных пневмонией, из них медики госпитализировали 124 человек.

За весь период пандемии в Республике наличие коронавирусной инфекции подтвердили у 58974 жителей. Из них 47123 человека уже пролечились и выздоровели, 7497 продолжают курс лечения, а вот 4354 не смогли перенести болезнь.

Кроме того, по результатам экспресс-тестов в ДНР выявили 2251 пациента, уже переболевшего Covid-19 раньше.

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