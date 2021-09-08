Предложения жителей Донбасса включили в предвыборную программу «Единой России»

Каждый может выразить поддержку всероссийской политической партии «Единая Россия». Фото: ОД «Донецкая Республика»

Предложения, поступившие от жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, включили в предвыборную программу всероссийской политической партии «Единая Россия». Об этом сообщил на слете сторонников партии в Донецке секретарь Генерального совета ЕР Андрей Турчак.

- В народной программе, которую мы формировали вместе с гражданами, с нашими избирателями, были собраны по всей стране более 2 миллионов наказов. Несколько тысяч предложений собрали здесь - на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Большая часть из них также нашла отражение в этой программе, - рассказал российский политик.

Напомним, народная программа «Единой России», с которой партия идет на предстоящие выборы в Госдуму РФ, была принята за основу 24 августа. Документ состоит из 2 разделов - «Благополучие людей» и «Сильная Россия», каждый из них включает в себя ключевые вопросы развития и жизни страны.

Читайте также

Как жители республик Донбасса могут дистанционно проголосовать на выборах в Государственную Думу России

«Комсомолка» публикует пошаговую инструкцию по регистрации и голосованию (подробнее)