Как жители республик Донбасса могут дистанционно проголосовать на выборах в Государственную Думу России

Донбасс сделал выбор в пользу России – уже около 600 тысяч жителей ДНР и ЛНР стали гражданами РФ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Все совершеннолетние жители ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство, смогут участвовать в выборах в Государственную Думу РФ, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Причем дончанам и луганчанам предоставлена возможность голосовать не только на избирательных участках в Ростовской области, но и дистанционно.

Для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) необходимо в период со 2 августа по 13 сентября (до 23:59) подать заявление через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ).

ПОЛУЧЕНИЕ ПОДТВЕРЖДЕННОЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

- Заявление примут, если у вас есть подтвержденная учетная запись на сайте Госуслуг, - рассказала «Комсомолке» депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова. - Узнать статус своей учетной записи вы можете в личном кабинете на Госуслугах на странице «ПРОФИЛЬ» (https://lk.gosuslugi.ru/settings/account).

Для получения подтвержденной учетной записи можно подать заявление на территории ДНР, не выезжая в РФ. Помочь в этом и в дальнейшем вам могут сотрудники 255 информационных центров, которые работают во всех городах и районах ДНР. Узнать их адрес или получить консультацию можно по телефону горячей линии «357».

Анастасия Селиванова обратила внимание, что для регистрации на Госуслугах понадобится адрес электронной почты, который должен быть в зоне «ru». Например, yandex.ru или mail.ru. Также нужно убедиться, что у вас есть доступ к email, на который вы планируете регистрировать подтвержденную учетную запись. Для этого введите логин и пароль и удостоверьтесь, что вошли в почту.

Если с регистрацией на Госуслугах что-то пойдет не так, именно на эту почту вам будут присылать письма с инструкциями для активации записи. Адрес электронной почты может содержать английские буквы, цифры (0-9), а также знак нижнего подчеркивания ( _ ), точку и минус (-). Других символов в почтовом ящике быть не должно.

Адрес почтового ящика в заявлении пишите разборчиво печатными английскими буквами.

И еще очень важный момент. Если раньше вы оформили упрощенную или стандартную учетную запись (это первый и второй уровни регистрации на Госуслугах) с использованием адреса электронной почты, который вы планируете указать в заявлении, то полностью удалите эту запись в Госуслугах. Только тогда вы сможете получить подтвержденную учетную запись (третий, высший уровень регистрации).

Депутат НС сообщила, что сейчас время обработки заявки составляет не менее трех недель. Раньше этого времени волноваться не стоит.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ

Итак, вы получили подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Теперь вы сможете подать заявление на участие в ДЭГ.

Шаг 1

На портале Госуслуг войти в свою учетную запись и проверить ваше местоположение. Не все регионы России могут голосовать дистанционно. Поэтому, чтобы появилась ссылка о регистрации заявления для участия в ДЭГ, необходимо выбрать любой населенный пункт Ростовской области (например, Неклиновский район).

Шаг 2

С главной страницы Госуслуг перейти в раздел «Подача заявления для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в органы государственной власти в Единый день голосования 19 сентября 2021 года» (https://www.gosuslugi.ru/600307/1/form).

Шаги 3-8

Нажать кнопку «Начать» и пройти процедуру подачи заявления. Во время нее нужно проверить паспортные данные, номер телефона и электронной почты. А также дать согласие на обработку персональных данных. Дальше ввести код, который придет на электронную почту. И дожидаться обработки заявления.

Шаг 9

В личном кабинете во вкладке «Заявления» статус заявления о голосовании со временем будет меняться:

- «Зарегистрировано на портале»

- «Заявление отправлено в ЦИК»

- «Заявление учтено»

Готово! Теперь с 17 до 19 сентября вы сможете дистанционно проголосовать на выборах в Госдуму.

Анастасия Селиванова рассказала о возможной проблеме при подаче заявления.

- Первую попытку подать заявку на участие в дистанционном электронном голосовании я предприняла 2 августа. Система выдала мне «Данные вашей учетной записи не сопоставлены с данными, содержащимися в регистре избирателей ЦИК России», - сообщила депутат НС.

Тогда она сделала скриншот экрана и написала в чат техподдержки Госуслуг. Служба техподдержки так и не ответила. Но к вечеру 3 августа возможность подать заявку у Селивановой все-таки появилась.

- Думаю, сложности с подачей заявления – это временный технический сбой. Если у вас при подаче заявления возникли проблемы, пишите в чат Госуслуг и присылайте скриншот, - посоветовала депутат.

ЧТО ДЕЛАТЬ В ДЕНЬ ВЫБОРОВ

С 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября 2021 года на главной странице портала vybory.gov.ru будет доступна функция «Голосовать».

При нажатии одноименной кнопки пользователю будет предложено пройти процедуру идентификации, аналогичную процедуре идентификации при входе на Госуслуги. Вам потребуется ввести ваш логин и пароль от Госуслуг.

После успешного прохождения идентификации вы получите доступ к дистанционному электронному голосованию на выборах.

У вас появится возможность просмотреть бюллетень для голосования и сделать свой выбор. После нажатия на кнопку «Подтвердить выбор» ваш голос будет учтен. На экране появится информация об успешном участии в голосовании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как оформить полис ОМС в ДНР без выезда в Россию

Теперь в ДНР можно оформить полис ОМС в отделениях Единого регистрационного центра (подробнее)