Как оформить полис ОМС в ДНР без выезда в Россию

В ЕРЦ проверят документы, проконсультируют, помогут заполнить заявление и сделают необходимые ксерокопии. Фото: Минюст ДНР

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) граждане РФ, проживающие в ДНР, теперь могут получить в отделениях Единого регистрационного центра Республики. Такая услуга стала доступной с 9 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции ДНР.

- Полис ОМС – это документ, гарантирующий гражданам Российской Федерации бесплатное оказание медицинской помощи медицинскими организациями на всей территории России при наступлении страхового случая, - пояснила начальник отдела пресс-службы Минюста ДНР Татьяна Болотина.

Она рассказала, какие документы требуются для оформления полиса. Так, для граждан РФ старше 18 лет нужны: паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, выдаваемое на период оформления паспорта, а также СНИЛС.

Для граждан России в возрасте от 14 до 18 лет: паспорт или временное удостоверение личности, СНИЛС, паспорт законного представителя несовершеннолетнего, а также документ, подтверждающий полномочия законного представителя.

Для детей в возрасте до 14 лет: свидетельство о рождении, СНИЛС (при наличии), паспорт законного представителя ребенка, а также документ, подтверждающий полномочия законного представителя. Гражданство РФ у детей в возрасте до 14 лет подтверждается следующими документами: паспорт гражданина РФ одного из родителей, в который внесены сведения о ребенке; свидетельство о рождении при наличии штампа о гражданстве на оборотной стороне; заграничный паспорт ребенка при наличии.

В Минюсте ДНР обратили внимание на важный момент. При отсутствии в паспорте гражданина Российской Федерации штампа о прописке в Ростовской области (на странице «Место жительства»), необходимо указать адрес проживания в Ростовской области на копии страницы документа «Место жительства». (Это может быть адрес ваших знакомых, гостиницы. Главное – реальный адрес. - Авт.).

При оформлении электронного полиса ОМС гражданам Российской Федерации старше 14 лет нужно дополнительно предоставить фотографию размером 3х4 с личной подписью на ее обороте.

Также обязательным условием является указание контактного телефона застрахованного лица или контактного номера телефона его законного представителя. При отсутствии номера телефона можно указать адрес электронной почты.

После подачи заявления в течение 14 рабочих дней выдается временный полис, удостоверяющий право на бесплатное оказание медицинской помощи в России.

Постоянный полис выдается взамен временного в течение 14 дней после его получения при условии оформления в бумажном виде. А если захотите в виде пластиковой карты (электронный полис), то замена производится в течение 30 дней.

Документ на бумажном носителе обойдется в 475 рублей, на пластиковом — в 600. Кроме этого, необходимо оплатить услуги ЕРЦ — 220 рублей.

Отметим, что на территории России данная услуга у страховщиков бесплатна. Но придется дважды съездить в соседнюю страну – для подачи заявления и получением документа. А это значительно дороже. К тому предстоит провести много времени в очередях на границе.

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