МГБ ДНР: Украинские спецслужбы собирают личные данные жителей Республики через интернет

Украинские спецслужбы собирают личные данные жителей Республики через интернет. Фото: МГБ ДНР

Украинские спецслужбы собирают анкетные данные жителей ДНР с помощью фальшивых учетных записей в интернете. Об этом предупреждает Министерство государственной безопасности Республики.

- Министерством государственной безопасности ДНР фиксируются попытки сбора разведывательной информации украинскими спецслужбами посредством использования сети интернет. С этой целью создаются подложные учетные записи в электронных почтах, социальных сетях, адрес которых частично схож с адресом действующих страниц и профилей, - пояснили в пресс-службе МГБ.

Спецслужбы Украины используют полученные сведения для осуществления разведывательно-подрывной деятельности в Республике, вербовочных подходов к сотрудникам министерств и ведомств, оказания давления на их родственников, проживающих на территории ДНР, временно подконтрольной Украине, применяя при этом меры психологического воздействия. Собранная информация используется и для передачи международным организациям с целью воздействия на граждан ДНР и РФ посредством их внесения в соответствующие санкционные списки.

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