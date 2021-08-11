Украинские боевики нанесли артудар по Ясиноватой

Украинские вояки с самого утра пустили в ход запрещенные вооружения. Фото: штаб ООС

Сегодня, 11 августа, утром украинские военные нанесли артудар по Ясиноватой из артиллерийских орудий и крупнокалиберных минометов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сначала было обстреляно село Луганское под Донецком в 03.26. Противник вел огонь из подконтрольной Киеву Новомихайловки. Всего была выпущена дюжина снарядов калибром 122 миллиметра.

В 06.20 украинские военные выпустили по Ясиноватой дюжину мин калибром 120 миллиметров. Они стреляли из оккупированной Новоселовки.

Тем временем, украинская сторона в СЦКК проигнорировала запрос «режима тишины» путем задействования, как договаривалась Контактная группа, координационного механизма.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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