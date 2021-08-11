ВСУ за сутки один раз нарушили перемирие в ЛНР. Фото: штаб ООС

Украинские боевики один раз за сутки нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелу подвергся район Калиново-Борщеватого, - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

Противник вел огонь из гранатометов АГС и стрелкового оружия.

В Донбассе больше 20 раз стороны конфликта устанавливали перемирие. Каждый раз украинская сторона нарушала достигнутые договоренности в течение первых нескольких дней.

Сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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