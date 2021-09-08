Более 4 тысяч жителей Донбасса стали сторонниками «Единой России»

Жители Донбасса, получившие российское гражданство, могут пополнить ряды крупнейшей политической партии в РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже более 4 тысяч жителей Донецкой и Луганской Народных Республик стали сторонниками крупнейшей партии РФ «Единая Россия». Об этом сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак во время слета сторонников партии, который проходит сегодня в Донецке.

- Буквально за последний короткий период более 4 тысяч наших сограждан, имеющих российские паспорта, вступили в ряды сторонников, пополнили наши ряды, - заявил российский политик.

Напомним, первые заявки на вступление в ряды ЕР начали принимать во время форума «Россия-Донбасс: единство приоритетов», который проходил 15 июля в Донецке. Для вступления в крупнейшую партию России необходимо быть ее сторонником и пробыть в этом статусе не менее полугода, быть солидарным с программными целями ЕР и активно содействовать им. На финальном этапе кандидату нужно заручиться рекомендацией от совета сторонников, пройти собеседование и подать заявление о вступлении в партию.

Читайте также

Андрей Турчак: Россия и дальше готова поддерживать Донбасс

Об этом российский политик заявил во время проведения масштабного съезда ветеранов на Саур-Могиле (подробнее)