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Общество8 сентября 2021 15:33

Более 4 тысяч жителей Донбасса стали сторонниками «Единой России»

Об этом заявил секретарь Генерального совета всероссийской партии Андрей Турчак
Ирина ДМИТРИЕВА
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Жители Донбасса, получившие российское гражданство, могут пополнить ряды крупнейшей политической партии в РФ

Жители Донбасса, получившие российское гражданство, могут пополнить ряды крупнейшей политической партии в РФ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже более 4 тысяч жителей Донецкой и Луганской Народных Республик стали сторонниками крупнейшей партии РФ «Единая Россия». Об этом сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак во время слета сторонников партии, который проходит сегодня в Донецке.

- Буквально за последний короткий период более 4 тысяч наших сограждан, имеющих российские паспорта, вступили в ряды сторонников, пополнили наши ряды, - заявил российский политик.

Напомним, первые заявки на вступление в ряды ЕР начали принимать во время форума «Россия-Донбасс: единство приоритетов», который проходил 15 июля в Донецке. Для вступления в крупнейшую партию России необходимо быть ее сторонником и пробыть в этом статусе не менее полугода, быть солидарным с программными целями ЕР и активно содействовать им. На финальном этапе кандидату нужно заручиться рекомендацией от совета сторонников, пройти собеседование и подать заявление о вступлении в партию.

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