Украинские войска обстреляли из минометов село Веселое под Донецком

Огонь велся со стороны населенного пункта Опытное. Фото: штаб «ООС»

Сегодня утром под мощный минометный удар со стороны украинских войск попало село Веселое, расположенное в северной части Донецка. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрел начался в 8.00. Огонь велся со стороны населенного пункта Опытное. Противник выпустил оттуда 24 мины калибром 120 миллиметров, - сообщили наблюдатели.

Уточняется, что на поступивший от Республики запрос об установлении режима тишины путем задействования координационного механизма украинская сторона в СЦЦК снова никак не отреагировала.

Напомним, днем ранее киевская армия обстреляла поселок Гольмовский и село Ленинское в ДНР. По этим двум населенным пунктам украинские силовики выпустили 62 боеприпаса.

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