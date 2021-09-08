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Общество8 сентября 2021 10:47

В Новоазовске установили памятник герою Великой Отечественной войны Ивану Людникову

Мероприятие прошло на Аллее Славы, заложенной в честь военачальника в 2019 году
Ирина ДМИТРИЕВА
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Торжественное открытие памятного знака состоялось в канун Дня освобождения Донбасса. Фото: novoaz-rajon.ru

Торжественное открытие памятного знака состоялось в канун Дня освобождения Донбасса. Фото: novoaz-rajon.ru

В городе Новоазовск Донецкой Народной Республики установили памятный знак в честь уроженца донбасского края, известного военачальника времен Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Ивана Людникова. Об этом сообщил глава администрации Новоазовского района Олег Моргун.

Уточняется, что мероприятие прошло на Аллее Славы, которую заложили в память об известном земляке еще в 2019 году. Раньше на этом месте располагался пустырь, но силами местных жителей здесь был высажен целый сквер - больше 200 деревьев с кустарниками и почти 100 саженцев цветов.

- Современная молодежь и будущие поколения новоазовцев должны знать, чье имя носит эта улица и кому установлен этот памятный знак. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы имена всех героев, которые не жалели своих жизней во имя Великой Победы, которые обеспечили мирное небо над нашими головами, чествовались, чтобы их помнили, - сказал глава приморского района.

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