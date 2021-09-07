Что делал Герой России, космонавт –испытатель Роскосмоса Евгений Тарелкин в Горловке

Евгений Тарелкин. Фото: сайт администрации Горловки

6 сентября, Герой Российской Федерации, выдающийся космонавт Евгений Тарелкин побывал в Головке. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

- Воистину великий и отважный офицер, летчик-испытатель и достойнейший сын Отчизны, побывал в горловской школе № 25, пообщался с учениками, рассказав им о быте, традициях и опасностях, которые в себе таит профессия космонавта, о своих школьных годах и о том, какой путь он прошел на пути к достижению своей мечты, - сообщил Иван Сергеевич.

Евгений Тарелкин (слева) и Иван Приходько (справа) в музее космонавтики. Фото: сайт администрации Горловки

Гостю показали школьный музей космонавтов Волковых, расположенный на базе 25-й школы. Евгений Тарелкин вручил в подарок новые экспонаты для музея – специализированную литературу, значки, и, что самое главное – макет ракеты-носителя «Союз-ФГ».

Евгений Тарелкин передал музею экспонаты. Фото: сайт администрации Горловки

- Я всегда спрашиваю сам себя, когда встречаюсь с такими людьми, как оценить уровень подвига и мужества, проявленные в космосе? Как там себя вести? Всё, что находится свыше 80 километров над Землей – неизведанно до конца. Не зря этим людям по прилету дается великое звание – Герой Российской Федерации, - сказал Иван Приходько.

Евгений Тарелкин общался с ребятами. Фото: сайт администрации Горловки

Встречи с Героем РФ, летчиком-космонавтом Евгением Тарелкиным также пройдут в Углегорске, Енакиево, Харцызске, Амвросиевке, Донецке.

Евгений Тарелкин общался с ребятами. Фото: сайт администрации Горловки

Евгений Тарелкин – родился 29 декабря 1974 года в Читинской области в семье будущего Героя России И. Е. Тарелкина. Окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков и Военно-воздушной академию имени Гагарина.

В 1998 году поступил на службу в Российский государственный научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов. В мае 2003 года Тарелкина зачислили на должность кандидата в космонавты отряда РГНИИ ЦПК. Через два года после подготовки и испытаний Евгению присвоили квалификацию космонавта-испытателя.

Евгений Тарелкин. Фото: сайт администрации Горловки

23 октября 2012 года Евгений Тарелкин стартовал на Международную космическую станцию в качестве участников основной экспедиции МКС-33 на корабле «Союз ТМА-06М».

За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции Евгению Тарелкину присвоили звания «Герой Российской Федерации» и «Лётчик-космонавт Российской Федерации».

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