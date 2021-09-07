В результате украинского обстрела в ЛНР ранен мирный житель

ВСУ не прекращают обстрелы. Фото: штаб ООС

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в населенном пункте Фрунзе ранен мирный житель. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Украинская агрессия продолжает приносить боль и страдания жителям нашей Республики. Во время проведения хозяйственных работ на приусадебном участке в результате взрыва ранения получил житель н.п. Фрунзе мужчина 1965 года рождения. Предварительно причиной ранения стал взрыв неразорвавшегося боеприпаса, ранее выпущенного с позиций 57-й бригады при обстреле данного района, - сообщил он.

Филипоненко рассказал, что пострадавшего госпитализировали в городскую больницу Кировска с множественными осколочными ранениями.

- В связи с угрозой жизни, настоятельно рекомендуем гражданам Республики проявлять бдительность и при обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщать по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры, - обратился к жителям официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.

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