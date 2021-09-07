Глава МИД ДНР отреагировала на заявление вице-премьера Украины по Минскому формату

Наталья Никонорова Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова отреагировала на заявление вице-премьера Украины, в котором Алексей Резников сказал, что Минский формат необходимо сохранить «ради договоренностей по гуманитарным вопросам и прекращению огня».

- Господин Резников даже не упоминает политические аспекты, которым посвящена практически половина текста Комплекса мер и, без урегулирования которых объективно невозможно прекратить конфликт в Донбассе, ведь он возник как раз из-за несогласия жителей с политическими решениями незаконно пришедших к власти в результате государственного переворота деятелей, - сказала Никонорова.

Министр отметила, что представители Киева готовы использовать любую новость или повод, чтобы оправдать свое желание «не выполнять Минские соглашения и не признавать собственную ответственность за саботаж мирных переговоров».

- Вопрос размещения миссии ОБСЕ на пограничных пунктах пропуска Российской Федерации – это исключительно вопрос внутренней политики российских властей, который к Минскому процессу и Минским соглашениям не имел и не имеет никакого отношения, - говорит министр. - И второй момент: как бы ни блистал риторикой господин Резников, а второй стороной конфликта являемся мы, что прямо прописано в тексте Минских соглашений.

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