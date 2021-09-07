Погода в Донецке: 8 сентября будет ясно

8 сентября будет ясно Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В последние дни в Донецке держится по-настоящему осенняя погода. С первых дней сентября резко похолодало. Особенно ощутимы низкие температуры в ночное время суток. Однако синоптики прогнозируют, что уже через два-три дня снова придет тепло - днем до плюс 24 градусов, ночью до плюс 16 градусов. В народе это время называют бархатным сезоном. 8 сентября небо над Донецком и другими городами Республики будет ясным. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем прогреется до 19 градусов тепла. Ночью столбик термометра будет держатся в пределах 6-7 градусов тепла. Дождей в ближайшие дни не ожидается. Осадки могут быть только на следующей неделе - 14-15 сентября. Однако это лишь предварительный прогноз.

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