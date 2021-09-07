В Дебальцево приступили к эксгумации останков жертв украинской агрессии

В Дебальцево приступили к эксгумации
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
7 сентября эксперты приступили к эксгумации останков в районе Дебальцево. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человек в ДНР Дарьи Морозовой.
- По результатам первичного осмотра места на поверхности грунта найдены фрагменты челюсти, ключичная и реберная кости, - говорится в сообщении. - В ходе обследования грунта выявлено предположительное место захоронения.
Отмечается, что после снятия грунта обнаружен скелетированый труп в гражданской одежде.
- Тело поднято на поверхность, - рассказывают в аппарате Омбудсмена. - Процессуальное оформление изъятия тела запротоколировано работниками прокуратуры. По установленным данным, на указанном участке местности в 2015 году располагался блокпост украинских военнослужащих на трассе «Харьков-Ростов». Останки направлены на экспертизу. Работы на месте продолжаются.
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