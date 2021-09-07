Между ДНР и ЛНР уберут таможенные посты

С 1 октября таможни не будет Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С 1 октября 2021 года между Донецкой и Луганской Народными Республиками уберут таможенные посты. Об этом заявил председатель государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский.

- С 1 октября 2021 года таможенных постов между ЛНР и ДНР не будет, - заявил он.

Он отметил, что на единой таможенной территории будут функционировать единые внутренний рынок товаров, таможенные тарифы и иные меры регулирования внешней торговли товарами с третьими странами.

- Также предполагается единый режим торговли товарами с третьими странами, свободное перемещение товаров между Республиками – без применения таможенного декларирования и государственного контроля, - говорит Афанасьевский. - Выданные и удостоверенные госструктурами ДНР и ЛНР документы в равной степени будут признаваться и применяться в Республиках.

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