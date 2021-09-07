Российский ученый предложил создать энциклопедию Донбасса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На «Купринских чтениях» в Донецке ученый из России, заведующий группой исторической библиографии Российской национальной библиотеки Алексей Раздорский предложил создать энциклопедию Донбасса.

- Думаю, что есть необходимость в современной энциклопедии, отражающей изменившиеся реалии нашей жизни, скорректированный взгляд на историю, - сказал он.

Он отметил, что Донбасс – исторический регион ДНР, ЛНР и части Ростовской области. Поэтому для подготовки энциклопедии нужно предложено задействовать библиотеки, архивы, музеи, вузы этих трех регионов.

- Я считаю, что наша Российская национальная библиотека, поскольку она является федеральным библиографирующим центром региональной энциклопедистики, с удовольствием примет участие в подготовке такой энциклопедии. Нашей библиотекой, я думаю, дело не ограничится, можно будет привлечь и наши столичные архивы, - сказал Алексей Раздорский.

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