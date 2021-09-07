Коронавирус в ДНР выявили еще у 457 жителей Фото: Артем КИЛЬКИН

За сутки коронавирус в ДНР выявили еще у 457 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Всего по состоянию на 10.00 7 сентября заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 58682, - говорится в сообщении.

Отмечается, что 46 630 человек вылечились от коронавируса.

Зарегистрировано 4259 летальных случаев.

Лечение продолжают 7793 пациента.

Тем временем в Луганской Народной Республике новых случаев заболевания коронавирусом не выявлено. От Covid-19 за сутки вылечились 28 человек.

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