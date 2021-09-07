Герой России, космонавт Евгений Тарелкин побывал в Горловке

Герой России Евгений Тарелкин (на фото слева) посетил Горловку. Фото: t.me/Prikhodko1970

Школу №25 Горловки посетил выдающийся космонавт Герой Российской Федерации Евгений Тарелкин. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Иван Приходько.

- Воистину великий и отважный офицер, летчик-испытатель и достойнейший сын Отчизны, побывал в горловской школе № 25, пообщался с учениками, рассказав им о быте, традициях и опасностях, которые в себе таит профессия космонавта, о своих школьных годах и о том, какой путь он прошел на пути к достижению своей мечты, - сообщил Иван Сергеевич.

Мэр Горловки рассказал, что Тарелкину показали школьный музей космонавтов Волковых, расположенный на базе 25-й школы.

- Хочу поблагодарить Евгения Игоревича за визит в город воинской славы Горловку и за то, что он нашел время для общения с юными горловчанами, - написал Приходько.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Несмотря на полученную в результате боевого ранения инвалидность - продолжил сражаться: В Стаханове установили памятник Герою СССР летчику Владимиру Стрелкову

Открытие памятника приурочили к освобождению города от немецко-фашистских захватчиков (подробнее)