НМ ЛНР зафиксировала размещение украинской бронетехники в Станице Луганской

Зафиксирована техника ВСУ. Фото: шатб ООС

Украинские вооруженные формирования продолжают размещать вооружение в жилых районах на подконтрольной Киеву территории Донбасса, тем самым подвергая опасности мирных граждан. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики вновь зафиксировали нарушение со стороны киевских силовиков.

- В зоне ответственности 79-й бригады ВСУ выявлено размещение двух боевых машин пехоты и одной зенитной установки ЗУ-23 в жилом районе населенного пункта Станица Луганская, - сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

В Народной милиции Республики подчеркнули, что размещение вооружения и военной техники в населенных пунктах - нарушение третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

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