В ДНР проверили боеспособность расчетов систем реактивного залпового огня

Военнослужащие Республики провели учения. Фото: НМ ДНР

В Донецкой Народной Республики прошли учения военнослужащих Народной милиции по отработке навыков управления огнем реактивной артиллерии. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

- С расчетами РСЗО БМ-21 «Град» на полигоне в глубине Республики, за установленными Минскими соглашениями линиями отвода, проведены плановые контрольные занятия по управлению огнем, - говорится в сообщении.

В Народной милиции ДНР рассказали, что основная цель занятий - проверка боеспособности расчетов систем реактивного залпового огня.

- Расчеты боевых машин показали высокий уровень выучки и слаженность действий. Все отрабатываемые расчетами нормативы были выполнены на оценки «хорошо» и «отлично», - отметили в Управлении НМ Донецкой Народной Республики.

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