6 сентября линию разграничения в Донбассе через КПП «Еленовка» пересекли 557 человек

КПВВ Еленовка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В понедельник, 6 сентября, на один день был открыт гуманитарный коридор на линии разграничения в Донбассе. Работал контрольно-пропускной пункт «Еленовка», который расположен югу от Донецка.

По данным министерства по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики КПВВ пересекли 457 человек.

- На территорию Республики запущено 257 человек и 60 транспортных средств. Вместе с тем в подконтрольные Украине районы выпущено 37 машин и 200 человек, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за помощью к сотрудникам МЧС Республики обратились 150 граждан.

Контрольно-пропускной пункт на линии разграничения в Донецкой Народной Республики «Еленовка» работает два раза в неделю – в понедельник и пятницу. Для въезда на территорию ДНР необходимо иметь разрешение Межведомственного штаба, а для выезда – прописку на территории Украины.

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