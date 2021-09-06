В ЛНР на шахте «Красный партизан» крупная авария

На шахте «Красный партизан» работы ведутся на опасной глубине 1375 метров. Фото: твойгород.com

Сегодня, 6 сентября, вечером на шахте «Красный партизан» в Червонопартизанске оборвался канат транспортной кабины (клети), предназначенной для подъема горняков по шахтному стволу. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах ЛНР.

- Шахта «Красный партизан», Червонопартизанск, обрыв каната клети, - сказал источник агентства.

Он отметил, что количество людей, находящихся в кабине в момент обрыва каната, пока неизвестно.

Шахта «Красный партизан» находится в городе Червонопартизанск. Сдана в эксплуатацию 16 июня 1958 года. В настоящее время входит в состав ПП Шахтоуправление «Червонопартизанское» филиала № 2 ЗАО «Внешторгсервис» СП «Свердловантрацит». Работы ведутся на опасной глубине 1375 метров.

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