Погода в Донецке: До конца недели потеплеет до + 26 градусов, а 7 сентября будет всего +18 градусов

В Донецке будет прохладно и солнечно Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Гидрометцентр ДНР ожидает на текущей неделе потепление до 26 градусов, осадков не предвидится. А вот 7 сентября в Донецке и Донецкой Народной Республике в течение дня будет малооблачная погода. Температура воздуха утром +5…+7 градусов. Днем – до 18 градусов. Вечером +11…+13 градусов. Северный ветер будет дуть скоростью от 2 до 5 м/с.

В этот день Православная церковь почитает память апостола от семидесяти – Тита, который был учеником апостола Павла и первым епископом Крита. Еще отмечается перенесение мощей Варфоломея – одного из двенадцати апостолов. В народе дату прозвали Варфоломеев день, Тит Листопадник. Считалось, если после обеда начался дождь, то он будет лить целые сутки. Вороны каркают чаще обычного хриплыми голосами – скоро начнется дождь. Заметили, что перелетные птицы садятся на землю – будет ясно; на крыши домов – ненастно. По тому, как ложится на землю опадающая листва, можно понять, какой будет погода в ближайшие дни и вся зима: «лицом» вверх – прохладной; вниз – теплой.

По прогнозам синоптиков 8 сентября сохранится малооблачная погода. Температура ночью 5-7 градусов тепла. Днем + 20 градусов.

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