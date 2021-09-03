Никуда не пускают! Как получить QR-код тем, кто привился в Республике «Спутник V»

У путешественников по России с медицинской справкой ДНР без кода могут возникать проблемы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жители ДНР, которые были вакцинированы препаратом «Спутник V», теперь могут получить справку о вакцинации с указанием QR-кода.

Многие жители столкнулись с тем, что, получив оба положенных укола «Спутник V», в больнице им выдавали справку с печатью поликлиники ДНР без QR-кода. При поездке в Россию, особенно за переделы Ростовской области, многие сталкивались с непониманием сотрудников отелей, кафе и т.п.

- Нет QR-кода? Извините, пропустить (поселить, предоставить услуги) не можем, - говорили им.

Справка из Республики ни о чем не говорила.

- Я даже показывал запрос в Минздрав РФ с просьбой помочь получить код по справке ДНР, но тщетно, - жаловался «КП» преподаватель ДонНТУ Михаил Федосевич.

Теперь, как пояснили в Минздраве ДНР, QR-код можно получить, обратившись в пункт вакцинации, где делали прививку.

Новшество касается жителей Республики, которые вакцинировались в центральных больницах Ясиноватой, Харцызска, Дебальцево, Докучаевска, Новоазовска, центрах скорой помощи Снежного, Тореза, Старобешевского, Амвросиевского районов, ДокТМО (Донецк); горбольниц №6, №11 Донецка.

По мере заполнения электронной базы, перечень пунктов вакцинации где выдадут вожделенный документ с QR-кодом, будет расширяться.

- Для получения справки с QR-кодом необходимо при себе иметь оригинал паспорта и справку о вакцинации, которая была выдана ранее, - сообщает Минздрав ДНР.

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