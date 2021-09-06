В Луганске после летних отпусков обострилась проблема с транспортом

В Луганске не хватает автобусов на маршрутах. Фото: ЛИЦ

В Луганске катастрофически не хватает автобусов на городских маршрутах. Проблема обострилась после сезона летних отпусков, когда в столицу вернулись жители, а у школьников и студентов начались занятия. Работа транспорта стала одним из вопросов заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) под председательством главы администрации Луганска Манолиса Пилавова.

Директор ООО «Луганский автобусный парк» Виктор Ластовка сообщил, что количество маршрутных автобусов в Луганске уменьшается — в прошлом году на линию выходило 460-470 единиц, а в последние три-четыре недели больше 380 единиц подвижного состава не набирается. Самой молодой «Газели» уже 12 лет. За годы войны ни один перевозчик, работающий на внутригородских маршрутах, не приобрел ни одной новой единицы подвижного состава.

- Если мы сегодня эти вопросы не сможем урегулировать и решить, то представляем, что нас ждет в ближайшем будущем, — заявил Пилавов.

Городские власти собираются обратиться за помощью к руководству ЛНР.

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