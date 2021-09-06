Артиллеристы ДНР учатся поражать противника с первого выстрела

Расчеты САУ показали высокий уровень выучки, поразив учебные цели. Фото: НМ ДНР

В пресс-службе Народной милиции ДНР рассказали, как сегодня проходят контрольные занятия у артиллеристов. Сразу отметили, что учатся «боги войны» на полигонах, расположенных за установленными Минскими соглашениями линиями отвода.

- Подразделения ствольной артиллерии оттачивают свои навыки по стрельбе, ускоренному развертыванию и свертыванию боевых расчетов, а также в управлении самоходными артиллерийскими установками (САУ), - отметили в НМ ДНР.

Так, расчеты САУ показали высокий уровень выучки. Причем после поражения очередной цели, расчеты производили смену огневой позиции.

- Артиллерийские подразделения готовы, в случае вооруженной агрессии со стороны ВСУ, занять боевые позиции и выполнить свой долг по защите нашей Республики, - сообщили в оборонном ведомстве.

Именно благодаря регулярности проведения таких занятий защитники Республики в любой момент готовы к отражению агрессивных действий противника. Об этом сказал один из военнослужащих НМ ДНР Михаил Артёмович.

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