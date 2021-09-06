Украинские военные из 128-й бригады дважды обстреливали из гранатометов Ленинское на юге ДНР

Схема обстрелов территории ДНР. Фото: НМ ДНР
В минувшие сутки украинские военные дважды обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия село Ленинское, расположенное на юге ДНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Огонь по Ленинскому открывался в 14:50 и 19:45 со стороны села Водяное, где находятся позиции 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, которой командует Олег Гончарук. Было выпущено 5 гранат из СПГ, 3 гранаты из подствольного гранатомета, 4 гранаты из РПГ, также применялось стрелковое оружие.
Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.
Факты нарушений в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК, с целью своевременного принятия мер к нарушителям перемирия и исключения фальсификации данных о нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских боевиков.
Впрочем, это никак не повлияло на боевую активность подразделений бригады.
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